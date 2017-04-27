Летестю: у Ларссона не очень хороший бросок, но в матче с «Дакс» ему повезло

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Марк Летестю прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» в первом матче второго раунда плей-офф (5:3, 1-0) и дубль защитника Адама Ларссона.

«У Ларссона не очень хороший бросок, но сегодня у него получилось забить. Когда в третьем периоде „Анахайм“ сравнял счёт, во время видеозапроса мы пришли в себя. Нам было комфортно при счёте 1:1, а 3:3 — это то же самое. Было ощущение, что мы вернулись туда, откуда начали. Надо было продолжать давить. Ларссону повезло, когда он делал дубль. Здорово получилось, что именно так мы ответили на голы соперника», — цитирует Летестю Sportsnet.

Видео второго гола Ларссона доступно в официальном «твиттере» НХЛ