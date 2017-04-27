«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: форвард гостей Уотсон нанёс Тарасенко удар в живот

В первом матче полуфинала Западной конференции между «Сент-Луис Блюз» нападающий гостей Остин Уотсон ударил Владимира Тарасенко в живот, после чего россиянин сел на лёд, согнувшись.

Эпизод произошёл в середине второго периода при счёте 2:1 в пользу «Нэшвилла». На лёд вышел медицинский персонал, но Тарасенко вернулся на скамейку запасных и не покинул игру.

Во время паузы камера выхватила Уотсона, который жестами показал, что не считает, что нанёс россиянину травму. Судьи не усмотрели в его игре нарушение.

Видео эпизода доступно в YouTube