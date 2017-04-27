Нападающий Шон Коллинз перейдёт из «Куньлуня» в ХК «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Куньлунь Ред Стар» Шон Коллинз продолжит карьеру в ХК «Сочи». Его контракт с китайским клубом истекает 30 апреля.

28-летний форвард в своём дебютном сезоне в КХЛ набрал 39 (13+26) результативных баллов в регулярном чемпионате и вышел со своей командой в плей-офф. В пяти матчах серии с магнитогорским «Металлургом» он отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей при показателе полезности "-3". Ранее он выступал в Северной Америке, в НХЛ провёл 21 матч за «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз», набрав 3 (0+3) очка.