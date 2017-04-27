Давыдов: со Швецией сыграет Василевский, это будет для него хороший тест

Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов сообщил, что место в воротах в матче Чешских игр со Швецией займёт Андрей Василевский, а также рассказал о его форме.

«Сегодня в старте выйдет Василевский, Сорокин будет вторым номером. Василевский отметил, что в этом году акклиматизация у него прошла сложнее, чем обычно. Думаю, это связано с тем, что раньше он возвращался в Россию в отпуск, а сейчас — играет за сборную. Тяжело втягивается, но с каждой тренировкой набирает обороты, улучшается концентрация внимания, контроль ситуации. Сегодня для него будет хороший тест, серьёзный соперник.

У Сорокина хорошее состояние, он в тонусе. Кареев хорошо работает, качественно, вдумчиво. Посмотрим, что будет дальше", — цитирует Давыдова ТАСС.