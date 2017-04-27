Льюис: Беларусь едет на ЧМ бороться за медали — надо стремиться к высокой цели

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что рассчитывает бороться за медали на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Наши задачи не отличаются от тех, что я ставил перед тренерским штабом в начале подготовки к чемпионату мира. Каждый из нас должен сделать всё, чтобы подвести каждого отдельного игрока к оптимальной форме. Нет плохих учеников — есть неважные учителя.

Общая же цель не изменилась с того момента, как я возглавил сборную Беларуси: на чемпионат мира едем бороться за медали. Если не ставить высоких задач, невозможно достичь большего, но если неуклонно стремиться к высокой цели, рано или поздно её достигнешь. Безусловно, в нашем случае это произойдёт не сегодня и не завтра — наш путь тернист", — приводятся слова Льюиса на «Странице хоккея Беларуси».