Квартальнов: ЦСКА сейчас если не боятся, то уважают — не закрываю эту страницу

Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал об уходе из команды.



«Попрощался с командой, с ребятами. Пожали друг другу руки, посмотрели в глаза. У нас всё было по-честному, вместе переживали трудные дни. Всё чётко. Нормальный сезон был. Для ЦСКА он был тяжёлый, прогнозируемый. Много моментов подтянули, проверили много молодёжи, но не выполнили главной задачи. В целом же сезон был хороший, но не сказать что какой-то необычный. Не закрываю для себя эту страницу. Когда хорошая организация, хорошие люди работают, то почему бы и нет? Большое им спасибо. ЦСКА стал великим клубом, который все если не боятся, то уважают», — сказал Квартальнов в интервью «Чемпионату».



Полное интервью с Дмитрием Квартальновым читайте 28 апреля.

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