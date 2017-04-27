Браташ: клянусь, олимпийская сборная всё занятие будет работать над меньшинством

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал победу над командой Норвегии на Кубке АЛРОСА (8:2).



«Сегодня многое получалось, особенно в атаке. Хорошо сыграло звено Воробьёва, понравилось их взаимодействие. Не без ошибок, конечно, будем стараться улучшать свою игру. Вызывает ли опасения, что пропустили два гола в меньшинстве? Завтра всю тренировку будем работать над меньшинством, я вам клянусь. Антураж турнира очень понравился, организация великолепная», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.