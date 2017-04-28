Генменеджер «Тампы»: уверен, что с коленом Стэмкоса всё будет в порядке

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман выразил уверенность, что капитан команды Стивен Стэмкос полностью восстановится от травмы колена к началу следующего сезона. Стэмкосу сделали операцию по поводу травмы мениска в правом колене. Предполагалось, что хоккеисту потребуется от четырёх до шести месяцев на реабилитацию.

«Я не знаю, потребуется ли ему дополнительное время осенью. Но он хорошо поработает в межсезонье. Я уверен, что с его коленом всё будет в порядке. Он сможет играть и подтвердит свою репутацию выдающегося хоккеиста», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.