Ничушкин: сборной России надо работать над игрой в неравных составах

Нападающий сборной России Валерий Ничушкин прокомментировал поражение от национальной команды Швеции (3:4 ОТ) в вынесенном матче Чешских игр.

«Хорошая игра, никто не хотел уступать, мы неплохо выглядели. Провели очень хорошие два первых периода, но подвели удаления и игра в меньшинстве. Видите, как вышло: в большинстве забили, в меньшинстве пропустили.

Надо работать над игрой в неравных составах, чтобы на чемпионате мира не допускать столько ошибок», – передаёт слова форварда российской команды «Р-Спорт».