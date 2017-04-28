Ничушкин: сборной России надо работать над игрой в неравных составах

Нападающий сборной России Валерий Ничушкин прокомментировал поражение от национальной команды Швеции (3:4 ОТ) в вынесенном матче Чешских игр.
«Хорошая игра, никто не хотел уступать, мы неплохо выглядели. Провели очень хорошие два первых периода, но подвели удаления и игра в меньшинстве. Видите, как вышло: в большинстве забили, в меньшинстве пропустили.
Надо работать над игрой в неравных составах, чтобы на чемпионате мира не допускать столько ошибок», – передаёт слова форварда российской команды «Р-Спорт».
Бойтесь связки Мозякин — Ткачёв! Россия упустила победу в матче со Швецией
Сборная России, ведя по ходу матча 3:1, проиграла шведам в овертайме со счётом 3:4. У команды Знарка сильно сыграла связка Мозякин — Ткачёв.