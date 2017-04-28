Йео: всем в «Блюз» нужно быть чуточку более дисциплинированными

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео подвёл итоги первого матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (3:4).

«Я уважаю Аллена за эти слова — он взял вину за поражение на себя, но говорить их не было необходимости. Мы сами выкопали себе яму во втором периоде. Мне понравилось, как мы отреагировали. Но реальность такова, что во втором периоде мы были недостаточно хороши. И это то, что привело нас к поражению.

Меньшинство – это первое. Мы должны выглядеть сильнее в этом компоненте. Если бы игра шла 5 на 5, то считаю, что в равных составах мы были бы лучше. Но «Нэшвилл» – дисциплинированная команда. А мы дали им и 5 на 3, и 4 на 3. Тяжело выстоять и то и другое, когда они идут одно за другим. Разумеется, мы должны, если уж так складывается, но лучше этого не допускать. На этом этапе команда подходит к очень тонкой грани. Всем нужно быть чуточку более дисциплинированными. Нужно найти способ не садиться на скамью штрафников чаще, чем это делает соперник. А мы делаем это во втором матче подряд», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.