Три защитника и один нападающий из МХЛ покинули систему «Нефтехимика»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг контракты с защитникамиВладимиром Паюлом, Виталием Солонинкой, Егором Кондрашиным и нападающим Александром Дзедаевым. Об этом информирует официальный сайт нижнекамского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Сообщается также, что действие всех соглашений между игроками и клубом Континентальной хоккейной лиги прекращено по обоюдному согласию сторон.

Все четыре игрока системы нижнекамской команды КХЛ прошедший сезон провели в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Реактора». Команда уступила «Красной Армии» в финале розыгрыша Кубка Харламова.