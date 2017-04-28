Прошла церемония закрытия сезона в ВХЛ и РХЛ

В подмосковной гостинице Hilton Garden Inn состоялась церемония закрытия сезона ВХЛ. Ранее прошло совещание руководителей клубов ВХЛ, на котором были подведены итоги прошедшего сезона, а также намечены стратегические векторы развития лиги.

На торжественном вечере из рук таких легендарных хоккеистов, как Борис Михайлов, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Алексей Яшин и Алексей Морозов, Андрей Коваленко, награды получили лучшие игроки по итогам сезона-2016/17.

Лучшим вратарем сезона-2016/17 стал Денис Франскевич из тюменского «Рубина».

Андрей Чуркин из «СКА-Невы» был признан лучшим защитником сезона, а Станислав Голованов из нефтекамского «Тороса» помимо награды лучшего бомбардира получил ещё и приз лучшему нападающему сезона. Среди новичков лиги лучшим был признан вратарь «Динамо» из Балашихи Иван Бочаров. В «Динамо» также были отмечены наградами Анатолий Антипов как лучший тренер сезона и Андрей Сафронов как лучший руководитель клуба ВХЛ.

Приз имени Анатолия Фирсова как лучшему игроку регулярного чемпионата по версии самих игроков получил Станислав Голованов из «Тороса». Лучшим судьёй по итогам сезона был признан Иван Фатеев.

Свои награды получили также и в первенстве ВХЛ: лучшим тренером был признан Дмитрий Максимов из смоленского «Славутича», а лучшим игроком сезона в первенстве стал Дмитрий Цыбин из ХК «Челны».

Призы получила и символическая сборная:

— вратарь – Михаил Шпаков («Славутич»);

— защитники – Артур Топорков (ХК «Ростов») и Станислав Цицаров («Мордовия»);

— нападающие – Дмитрий Цыбин («Челны»), Василий Мякинин (ХК «Ростов») и Евгений Попитич («Славутич»).