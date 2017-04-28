«Авангард», СКА, ЦСКА и «Ак Барс» ведут борьбу за Бурдасова

Как стало известно «Чемпионату», несколько клубов КХЛ проявляют интерес к нападающему «Авангарда» Антону Бурдасову. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, на хоккеиста претендуют СКА, ЦСКА и «Ак Барс». Однако «Авангард» не намерен расставаться с игроком и продолжает с ним переговоры о новом контракте. Действующее соглашение между Бурдасовым и омским клубом истекает 30 апреля 2017 года, и он становится ограниченно свободным агентом.

Хоккеист был обменян вместе с Петром Хохряковым в ходе сезона-2015/16 из СКА на Сергея Широкова. В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 25 (17+8) очков при показателе полезности «+12». В 11 матчах плей-офф на счету игрока 6 (4+2) очков при показателе полезности «+2».