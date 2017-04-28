Мозякин, Ткачёв и Дадонов не сыграют с Финляндией в матче Евротура

Нападающие сборной России по хоккею Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв и Евгений Дадонов не примут участия в матче сборной России по хоккею в рамках заключительного этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш.

«Мы дали передохнуть некоторым игрокам, Вадим Шипачёв завтра сыграет. Дадонов по большему счёту готов играть, но решили всё-таки дать ему несколько дней отдохнуть. Планируется, что он проведёт матч с чехами. Завтра также не сыграют Мозякин и Ткачёв», — цитирует Витолиньша ТАСС.

Россияне сыграют с финнами 29 апреля, начало матча в 14:00 мск.