Шумаков: мы с Шалуновым стали в Новосибирске врагами народа, обидно от грязи

Нападающий «Сибири» Сергей Шумаков поделился мнением об отношении к себе новосибирских болельщиков.



«Вот и закончился мой сезон. Хочется извиниться перед людьми, которые верили в „Сибирь“, которые верили в нас с Максом (Шалуновым). Просто, судя по всему, мы стали врагами народа в Новосибирске. Сами понимаем, что играли не лучшим образом, но такой грязи лично я никогда не слышал! Даже обидно. Ещё раз хочу сказать спасибо настоящим болельщикам, а не супер экспертам, которые сами в жизни ничего не добились. Я считал и буду считать, что в Новосибирске лучшие болельщики! Спасибо за всё Новосибирск, славься „Сибирь“!», написал хоккеист в своём «инстаграме».

Кто может усилить клубы КХЛ из Европы? Сундстрём, Кубалик и ещё 11 игроков В ведущих европейских чемпионатах выступает немало хоккеистов, которые бы усилили КХЛ. Смотрим, на кого клубам лиги стоит обратить внимание.