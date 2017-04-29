Мирнов: Билялетдинов — солидный тренер, сильнее которого в России просто нет

Нападающий «Спартака» Игорь Мирнов поделился воспоминаниями о тренерах, под руководством которых он выступал.



«Кто из тренеров больше всего дал мне как игроку? Думаю, что Билялетдинов – он тогда взял меня в первую команду, обучил. Мы были совсем пацанами. Помог сделать важные шаги в хоккейной карьере, объяснил, что и как надо делать. Конечно, у него огромную роль играет дисциплина. Даже сейчас можете посмотреть: все последние годы, когда он тренировал, его команда играла на высоком уровне, добивалась больших результатов. Билялетдинов не суровый, а солидный. Солидный тренер, сильнее которого, на мой взгляд, в России на данный момент просто нет. Посмотрите, сколько он выиграл! Что бы о нём ни говорили, он выиграл почти всё. Да, была неудача на Олимпиаде, но нельзя предъявлять претензии только одному человеку.



Белоусов? С этим тренером мне тоже посчастливилось поработать. Очень сильный специалист. Валерий Константинович, вспоминаю, и не ругался ни на кого — пытался спокойно указать на ошибки и старался, чтобы каждый хоккеист становился сильнее. И с Михалёвым удалось поработать вместе один сезон. Он тоже был тренером, который никогда не кричит, не ругается – пытается спокойно донести до игроков, что и как надо делать. Может легко разрядить ситуацию», — цитирует игрока официальный сайт клуба.