Браташ: четверых игроков олимпийской сборной рекомендовал бы в состав на ЧМ

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал победу над командой Словении (5:3) на Кубке АЛРОСА.

«Достигли преимущества в счёте, хорошо реализовали свои моменты. В обороне были проблемы и огрехи, за которые соперник нас начал наказывать в ходе встречи. Молодцы, что выдержали и выиграли в итоге. Польза турнира в том, что ребята получили игровую практику и международный опыт.

Работы у Шестёркина было достаточно, обычно Игорь такие шайбы, как первая, не пропускает. Ильенко изначально ехал 13-м нападающим, он универсален — может сыграть и в центре, и с любого края. Поэтому, когда Шумаков выбыл, решили включить Ильенко. Получилось довольно удачно.

В голове есть кандидаты для основной сборной, но я вам о них не скажу. Четверых я бы рекомендовал», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.