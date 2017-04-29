Вратарь «Металлурга» Мг Артём Загидулин продлил контракт с клубом на два года

Как стало известно «Чемпионату», вратарь магнитогорского «Металлурга» Артём Загидулин продлил контракт с клубом. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 21-летний голкипер выступал за «Куньлунь Ред Стар» и «Магнитку». В составе китайской команды он одержал три победы в шести матчах с процентом отражённых бросков 94,7 и коэффициентом надёжности 1,47 и был признан лучшим новичком КХЛ в октябре. Он также сыграл четыре матча за «Магнитку» в регулярном чемпионате, в плей-офф участия не принимал.