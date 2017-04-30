«Оттава» одержала волевую победу над «Рейнджерс», Пажо забросил 4 шайбы

«Оттава Сенаторз» дома во втором овертайме одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:5 во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Оттавы».

В первом периоде Михаэль Грабнер в меньшинстве забил за «Рейнджерс» (5-я минута), а ответную шайбу провёл Жан-Габриэль Пажо (14).

Во второй двадцатиминутке было забито четыре шайбы — Крис Крайдер (30) и Дерек Степан (34, в меньшинстве) сделали счёт 3:1 в пользу «Рейнджерс», затем отличился Марк Мето (35, при игре 4 на 4), но вскоре Брэди Шей (36) забросил четвёртую шайбу гостей.

В третьей двадцатиминутке Марк Стоун отличился при игре 4 на 4 (42), Брэди Шей (46) сделал счёт 5:3 в пользу «Рейнджерс», а затем две шайбы Жана-Габриэля Пажо перевели игру в овертайм (57, 59 — 6 на 5). В овертайме Пажо забросил в четвёртый раз в поединке и принёс победу «Оттаве».

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 6 минут и результативными действиями не отметился.

Третий матч серии пройдет на льду «Рейнджерс» 3 мая, начало — в 02:00 мск.