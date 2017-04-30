«Нью-Джерси» получил общий первый выбор во 2-й раз в истории клуба

«Нью-Джерси Дэвилз» по итогам драфт-лотереи Национальной хоккейной лиги получил право общего первого выбора во второй раз в истории франшизы.

В 1979 году «Колорадо Рокиз», предшественникам трёхкратного обладателя кубка Стэнли, достался лучший новичок первого в истории лиги энтри-драфта защитник Роб Рэмэдж.

Драфт Национальной хоккейной лиги 2017 года пройдёт в Чикаго 23-24 июня. Его главные фавориты – нападающие Нолан Патрик («Брэндон», WHL), Нико Хишир («Галифакс», QMJHL) и Габриэль Виларди («Виндзор», OHL).