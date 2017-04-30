Кросби — рекордсмен «Питтсбурга» по количеству матчей с 2 набранными очками

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2) сделал две голевые передачи. Действующий обладатель кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 2-0.

Канадский хоккеист в 52-й раз за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли набрал не менее двух очков в одном матче и вышел на первое место в истории «пингвинов», превзойдя Марио Лемье (51). Кроме того, Кросби укрепил лидерство по этому показателю среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги.