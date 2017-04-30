ФХР поздравила Витолиньша с днём рождения

30 апреля празднует день рождения тренер национальной сборной России и СКА Харийс Витолиньш. ФХР пожелал тренеру новых ярких побед с национальной командой, а также крепкого здоровья, счастья, профессиональных и личных успехов и, конечно же, отличного настроения.
Харийс Витолиньш
Родился 30 апреля 1968 года в Риге.
Cоветский и латвийский хоккеист, тренер.
Заслуженный тренер России (2013).
Награждён орденом Дружбы (2012) и орденом Почёта (2014)
27 мая 2014 года Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина Харийс Витолиньш награждён орденом Почёта «за большой вклад в победу национальной сборной команды» в Чемпионате мира по хоккею — 2014.
Достижения (старший тренер)
ХК МВД
• Финалист Кубка Гагарина: 2009/2010
ХК «Динамо» (Москва)»
• Oбладатель Кубка Гагарина: 2011/2012, 2012/2013
• Обладатель Кубка Гагарина – 2016/2017
Сборная России по хоккею с шайбой
• Чемпион мира по хоккею – 2014
• Серебряный призер чемпионата мира по хоккею – 2015
• Бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею – 2016