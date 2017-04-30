Дмитрий Сёмин и Михаил Бирюков продолжат карьеру в «Витязе»

Нападающий Дмитрий Сёмин и вратарь Михаил Бирюков продолжат карьеру в подмосковном «Витязе». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 30 апреля 2017 года у обоих хоккеистов закончились контракты с нижегородским «Торпедо».

«Нападающий Дмитрий Сёмин и вратарь Михаил Бирюков в следующем сезоне будут выступать за «Витязь», — пояснил источник.

На счету Сёмина 32 (14+18) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+7». В пяти матчах плей-офф игрок набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «+1».

Бирюков провёл за нижегородскую команду 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ при 1,75 пропущенных шайбах в среднем за матч и проценте отражённых бросков 94. В трёх матчах плей-офф он пропустил 1,69 шайбы в среднем за игру и отразил 94,8 % бросков.