Зарипов: извиняюсь перед страной за фразу про балет, но удаления не было

Форвард «Магнитки» Данис Зарипов подвёл итоги сезона и рассказал о планах.

«Если в молодости я тренировался много, то сейчас ещё больше. С каждым годом всё тяжелее и тяжелее давать результат на льду. Где-то я остаюсь на льду и отрабатываю моменты, или в зале подтягиваю. Это необходимо, чтобы прибавлять в игре. Что-то в работе поменялось с тех пор, как покинул «Ак Барс»? Поменялось самое главное — то, что было недозволено на льду, стало разрешаться и поощряться. Стало больше свободы, нам доверяли, и мы это доверие оправдали. Когда перестали доверять в «Ак Барсе»? Доверять не перестали, просто поставили в какие-то рамки, пытались научить нас меньше ошибаться. Но каждый креативный игрок совершает достаточное количество ошибок. Это не нравится тренерам, конечно, они хотят это минимизировать. Но в хоккее не бывает без ошибок.

Наш хоккей продолжает движение в ту же сторону — в североамериканский стиль. В такой хоккей можно играть только на маленьких площадках — там он будет давать результат. А на большой площадке уже даже сами канадцы играли в русский хоккей. На протяжении уже долгого времени нас со школы учат этому хоккею. Именно поэтому с каждым годом у нас всё меньше креативных игроков, но они в КХЛ они ещё есть, нужно просто давать им играть.

Финальная серия – 2017? Впервые в моей карьере был подобный финал: с такими эмоциями, поворотами событий. Было много разговоров, недопониманий, интересных моментов для обеих команд. Было много моментов, которые не нравились нам и сопернику, но это хоккей. Я всегда придерживался мнения, что в плей-офф все приёмы хороши. Фраза про балет? Хотел бы извиниться перед всей страной, перед теми, кто её услышал. Это эмоции. Я, конечно, не должен был этого делать, но на тот момент мои эмоции в штрафном боксе, в котором, я считаю, нельзя включать звук, зашкаливали. Считаю, что удаления не было.

Планы? На несколько дней съезжу в Казань, а потом нужно будет отдохнуть, забыться и восстановить организм. После этого обратно вернусь в Казань, периодически буду находиться в Челнах. Ждём предложений. Если будет предложение от «Ак Барса»? Если будет, то будем рассматривать. Хотел бы я, чтобы оно было? Тут несколько вариантов ответа, некоторые из них я не хочу публично оглашать, потому что это будет неправильно с моей стороны. Я не буду скрывать, ежегодно присутствует желание вернуться в Казань, но есть определённые моменты, которые должны присутствовать», — цитирует игрока «Бизнес online».