Кожевников: игры Евротура ничего не решают, главное – подготовка к ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от игры российской сборной на заключительном этапе Евротура.

«Сейчас идут эксперименты. Тренерский штаб тасует игроков и смотрит, кто с кем как играет. Мне нравится, как в обороне играют защитники. Команда отрабатывает. Видно, что такой битвы, такого ажиотажа нет, команда играет более свободно. Да и не только наши это делают. У финнов то же самое.

Эти игры ничего не решают, мы чемпионы Евротура. Здесь самое главное – подготовка к чемпионату мира. Игроки, которые хотят туда попасть, что-то показывают. Пока такой игры нет. Моменты есть, но самоотдачи, если сравнивать с большими турнирами, её нет. Да и не должно её быть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.