Кессел: Кросби разобрался с двумя соперниками, он это умеет и играет уверенно

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел после победы во втором матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2, 2-0 в серии) поделился мнением о голевой передаче, которую получил от Сидни Кросби, когда забивал свою первую шайбу. Кросби пересёк синюю линию «Кэпиталз», собрал вокруг себя трёх игроков «Вашингтона» и отдал пас на Кессела.



«Кросби разобрался с двумя соперниками, это он умеет. Он уверенно играет и отлично разобрался в этой ситуации», — приводит слова Кессела официальный сайт НХЛ.