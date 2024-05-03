Маршан — о седьмом матче: моменты, о которых ты мечтаешь в детстве. Там рождаются герои

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2, 3-3) поделился ожиданиями от решающей встречи четвертьфинала Восточной конференции.

«Это те моменты, о которых ты мечтаешь в детстве. Седьмая игра. Там рождаются герои», — приводит слова Маршана журналист Люк Фокс.

Напомним, что «мишки» сегодня стали первой командой за всю историю проведения плей-офф НХЛ, которая два года подряд упустила преимущество в серии 3-1. В прошлом году в серии первого раунда «Бостон» вёл 3-1 у «Флориды Пантерз», но также сначала проиграл два матча подряд, а потом ещё и уступил в седьмом матче. Теперь же «Бостон» упустил 3-1 в серии с «Торонто».