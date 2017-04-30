Карлайл: «Анахайму» нужно увеличить трафик перед вратарём «Эдмонтона»

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл поделился мнением о необходимых изменениях в игре его команды. В серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» «утки» пока уступают со счётом 0-2.



«В обоих матчах мы оказывали большое давление на их ворота, обстреляли штанги и перекладину, но что есть, то есть. Нам нужно ещё чаще направлять шайбу в сторону ворот, увеличить трафик перед голкипером, который сегодня видел слишком много бросков, и одновременно упростить саму игру. Мы чувствуем, что если будет продолжать делать это, то будем вознаграждены», — приводит слова Карлайла официальный сайт НХЛ.