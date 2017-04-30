«Динамо» СПб завершило сотрудничество с ХК «Сочи» и станет партнёром «Витязя»

Команда Высшей хоккейной лиги «Динамо» из Санкт-Петербурга стало партнёром подмосковного «Витязя», информирует «Р-Спорт».

Подмосковная команда сможет отправлять игроков в ВХЛ. Ранее «Витязь» аналогичным образом сотрудничал с ТХК.

«Сотрудничество с «Сочи» завершено. Мы подписали договор с «Витязем» и в следующем сезоне будем работать с ними», – сообщил генеральный директор «Динамо» Сергей Черкас.



«Динамо» дебютировало в ВХЛ в сезоне-2016/17, команда дошла до четвертьфинала плей-офф, где со счётом 3-4 в серии уступило «Торпедо» из Усть-Каменогорска.