Сборная России заняла третье место в Чехии, но выиграла общий зачёт Евротура

Сборная России заняла третье место на Чешских играх. Команда тренера Олега Знарка набрала 3 очка по итогам 3 матчей.

Победителем турнира стала сборная Чехии, набрав 7 очков. Второе место заняла сборная Финляндии. Эта команда набрала 6 очков. Сборная Швеции замкнула таблицу. На счету этой команды 2 очка.

В общем зачёте Евротура сборная России заняла первое место, набрав 27 очков в 12 матчах.

По итогам четырех этапов российские хоккеисты одержали девять побед, восемь из которых — в основное время. Также россияне потерпели два поражения в основное время и одно — в овертайме.

Второе место в таблице Евротура заняла сборная Чехии — 19 очков в 12 матчах. Команда Финляндии (15) стала третьей, последнее место заняла сборная Швеции, в активе которой 11 очков в 12 встречах.