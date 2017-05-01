Мухометов: «Адмирал» хочет оставить Моррисонна и подписать легионера в атаку

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов рассказал, как идут переговоры о продлении контракта с канадским защитником Шоном Моррисонном, а также сообщил, что клуб будет искать иностранного нападающего.

«С Шоном Моррисонном переговоры продолжаются, и они довольно непростые, надеюсь, мы постараемся его убедить. Мы довольны Шоном, он хорошо сыграл. При этом понимаем, что нам требуется усиление в атаке. Поэтому даже с учётом того, что мы договоримся с Моррисонном, планируем подписать иностранного нападающего. Но всё упирается в финансы. Если наше финансовое положение будет стабильным, на что я серьёзно надеюсь, то, в принципе, в наш небольшой бюджет мы вписываемся со всеми запланированными приобретениями», — приводит слова Мухометова пресс-служба «Адмирала».