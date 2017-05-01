Проворова: выиграть Кубок Европы впервые в истории очень почётно

Капитан женской юниорской сборной России Елена Проворова прокомментировала победу в Кубке Европы.

«Конечно, в роли капитана было непросто, но команда мне очень помогала. Большая часть девчонок впервые оказалась в сборной, в роли лидера иногда приходилось тяжело: где-то нужно было крикнуть, взбодрить, где-то помочь. Вся команда старалась, и в итоге мы справились со своей задачей.

Финальная игра против Чехии складывалась тяжело, но нам удалось переломить её в свою сторону, задавить соперника. У команды было много удалений: где-то засуетились, начали ошибаться, все причины в этом. Плюс сборная Чехии немного грубая, когда у них что-то не получается, они начинают кричать, действовать неоднозначно. Но мы всех предупредили, как нужно себя вести, что не стоит отвечать на их провокации. И это получилось.

Выиграть Кубок Европы впервые в истории очень почётно. Команда собралась полностью новая, конечно, трудности были, но мы с ними справились, и это главное.