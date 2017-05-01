Савонина: мы чемпионы и первые обладатели Кубка Европы U16

Защитник женской юниорской сборной России Анна Савонина прокомментировала победу в Кубке Европы.

«Финальный матч был очень тяжёлый, но все девочки очень сильные. Никто не пал духом после пропущенной шайбы, когда счёт стал 2:1. У наших ворот возникало много моментов, но вратарь всё тащила все три периода. Она очень здорово сыграла. У команды было много удалений, нас наказывали практически за каждый момент. Но мы выстояли. В целом игра понравилась.

Про свою игру могу сказать, что в первых матчах действовала не очень удачно, но смогла перестроиться, как следует настроиться на этот матч, и отыграла хорошо. Самый главный итог турнира — мы чемпионы и первые обладатели кубка Европы U16», — цитирует Савонину официальный сайт ФХР.