«Горняк» может вступить в ВХЛ и стать фармом «Автомобилиста»

Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, что в следующем сезоне их фарм-клубом в ВХЛ может стать клуб «Горняк» (Учалы).

«Мы со «Спутником» (Нижний Тагил) больше не будем сотрудничать. У нас будет собственный фарм-клуб, это будет не договор с независимой командой, сейчас ждём одобрения заявки, которую подали 27 апреля о вступлении нашей команды «Горняк» (Учалы). Они два сезона выигрывали МХЛ-Б, она принадлежит нашей компании. Для создания полноценной вертикали нам необходимо было получить фарм-команду в ВХЛ, которая выполняла бы не только свои собственные задачи, но и думала о тех потребностях, которые стоят перед «Автомобилистом», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.