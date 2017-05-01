Вратарь Фурх остаётся в «Авангарде»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил новое соглашение с чешским голкипером Домиником Фурхом. Контракт между игроком и клубом рассчитан на два года. В прошедшем сезоне вратарь провёл за «Авангард» 65 матчей, в которых одержал 33 победы.

«Рассмотрев различные варианты, мы пришли к выводу, что лучшим решением как для Доминика, так и для «Авангарда» будет продолжить сотрудничеств. Фурх в течение двух сезонов показывал стабильную игру, полюбился омским болельщикам. В итоге мы нашли компромисс в ходе переговоров и теперь ждём, что наш вратарь в новом сезоне сделает ещё один шаг вперёд, как и вся наша вратарская бригада. Новый тренер по работе с голкиперами Николай Мишин приглашён в клуб именно для решения этой задачи», — прокоммнетировал сделку генменеджер омской команды Виктор Шалаев.