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СКА получил права на Кучерова, Квартальнова, Якупова, ЦСКА — Йоханссона и Мусила

1 мая 2017, понедельник. 12:35. Хоккей

СКА и ЦСКА произвели обмен. К петербуржцам перешли спортивные права на нападающих Никиту Кучерова, Наиля Якупова и Данилу Квартальнова. ЦСКА получил права на шведского форварда «Вашингтона» Маркуса Йоханссона и чешского защитника Давида Мусила, выступающего в АХЛ.

19-летний Данила Квартальнов в минувшем сезоне провёл 16 матчей в регулярном чемпионате за ЦСКА и отметился двумя голевыми передачами.

Никита Кучеров в настоящее время выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист набрал 85 (40+45) очков. В гонке снайперов Кучеров с 40 шайбами разделил второе место с Остоном Мэттьюсом («Торонто Мэйпл Лифс»), а в гонке бомбардиров разделил пятое место с Брэдом Маршаном («Бостон Брюинз»).

Наиль Якупов является игроком «Сент-Луиз Блюз». В нынешнем сезоне провёл 40 матчей в НХЛ и отметился 9 (3+6) очками.

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Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК ЦСКА Данила Квартальнов Наиль Якупов Никита Кучеров
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