СКА получил права на Кучерова, Квартальнова, Якупова, ЦСКА — Йоханссона и Мусила

СКА и ЦСКА произвели обмен. К петербуржцам перешли спортивные права на нападающих Никиту Кучерова, Наиля Якупова и Данилу Квартальнова. ЦСКА получил права на шведского форварда «Вашингтона» Маркуса Йоханссона и чешского защитника Давида Мусила, выступающего в АХЛ.

19-летний Данила Квартальнов в минувшем сезоне провёл 16 матчей в регулярном чемпионате за ЦСКА и отметился двумя голевыми передачами.

Никита Кучеров в настоящее время выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист набрал 85 (40+45) очков. В гонке снайперов Кучеров с 40 шайбами разделил второе место с Остоном Мэттьюсом («Торонто Мэйпл Лифс»), а в гонке бомбардиров разделил пятое место с Брэдом Маршаном («Бостон Брюинз»).

Наиль Якупов является игроком «Сент-Луиз Блюз». В нынешнем сезоне провёл 40 матчей в НХЛ и отметился 9 (3+6) очками.

СКА выменял у ЦСКА Д. Квартальнова, а также права на Кучерова и Якупова