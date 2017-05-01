Нападающий Вячеслав Солодухин продолжит карьеру в ХК «Сочи»

Нападающий Вячеслав Солодухин продолжит свою карьеру в ХК «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. С форвардом подписан контракт на один год.

Солодухин выступал за «Витязь» с сезона-2013/14, однако в середине прошлого сезона перешёл в «Ак Барс». В регулярном чемпионате он провёл 42 матча, в которых набрал 3 (2+1) очка и заработал показатель полезности "-8", в плей-офф участия не принимал. Всего в КХЛ на его счету 74 (52+22) результативных балла в 252 играх при показателе полезности "-25".