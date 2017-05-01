Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Флорида» рассматривает кандидатуру Мишеля Террьена на пост главного тренера

1 мая 2017, понедельник. 21:27. Хоккей

«Флорида Пантерз» рассматривает кандидатуру Мишеля Террьена на пост главного тренера, сообщает Sportsnet.

53-летний канадский специалист был уволен в середине сезона из «Монреаль Канадиенс», который возглавлял последние пять лет. Он начал тренерскую карьеру в 2000 году, кроме «Монреаля» работал с «Питтсбург Пингвинз», дойдя в 2008 году до финала Кубка Стэнли. В 756 матчах НХЛ он одержал 375 побед.

«Флорида» уволила главного тренера Джерарда Галланта в середине сезона, после чего командой руководил Том Роу, который ранее работал генеральным менеджером клуба.

Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Флорида Пантерз Мишель Террьен
Новости. Хоккей
1 мая 2017, понедельник
21:52 «Рейнджерс» подписали контракт с финалистом NCAA защитником Пионком
21:45 Холтби: «Вашингтон» собирается доказать, что может больше
21:27 «Флорида» рассматривает кандидатуру Мишеля Террьена на пост главного тренера
20:48 Мэры Нэшвилла и Сент-Луиса заключили пари на исход серии «Предаторз» — «Блюз»
20:15 Нападающий Ян Муршак перешёл в «Торпедо»
20:12 Овечкин: Холтби — лучший вратарь, он покажет это в третьем матче с «Питтсбургом»
19:48 «Монреаль» не подпишет Шипачёва, ему предложили более выгодный контракт в НХЛ
19:36 Гибсон: мы уже были в подобных ситуациях, игроки «Анахайма» верят друг в друга
19:13 Виктор Шалаев: Никитин согласен уехать за океан даже на минимальный контракт
18:54 ХК «Сочи» заключил однолетний контракт с нападающим Андреем Ивановым
18:46 Маклеллан: «Эдмонтону» сломали хребет на 25-й секунде игры
18:39 Барбашёв: летом «Динамо» предлагало контракт, но о переезде в Россию не думал
18:14 «Торпедо» подписало вратаря Лисутина и подтвердило переход Кондратьева и Паршина
18:14 «Монреаль» подписал однолетний контракт с защитником Якубом Ержабеком
17:53 Нападающий Дмитрий Макаров перешёл в «Югру»
17:42 Агент Калинина: приоритет у Сергея — «Торонто», но рассмотрим все предложения
17:35 Нападающий Вячеслав Солодухин продолжит карьеру в ХК «Сочи»
17:33 «Югра» подписала однолетний контракт с защитником Иваном Лекомцевым
17:27 Шеро: если Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, контракт можно заключить с 1 июля
17:16 Вратарь Никита Беспалов продлил контракт со «Спартаком» на один год
17:11 Ларионов: диалог с «Локомотивом» по поводу контракта Локтионова продолжается
17:05 Защитник Пашнин возвращается в ЦСКА
16:59 Генменеджер «Филадельфии»: надеюсь, это поворотный момент
16:32 ЦСКА продлил контракты с Кузьменко, Светлаковым, переподписал контракт с Плэттом
16:32 Гецлаф приблизился к рекорду Селянне по голам в истории «Анахайма»
16:00 Мёрфи — капитан сборной США на ЧМ-2017, Нельсон и Ларкин — ассистенты
15:48 Ларионов: Якупов хочет продолжить карьеру в НХЛ, все его мысли об игре в Америке
15:34 Нападающий Коукал перешёл из «Автомобилиста» в «Маунтфилд»
15:24 КХЛ опубликовала списки свободных агентов
15:22 Число участников элитного дивизиона ЧМ может быть сокращено с 16 до 14
15:09 Нападающий Виталий Попов вернулся в «Автомобилист»
15:05 ХК «Сочи» покинут Игнатушкин и Мамашев, вопрос по Андрею Костицыну не решён
15:04 Вратарь Проскуряков стал игроком «Югры»
15:04 Агент Кучерова: обмен прав в СКА ничего не значит
15:02 «Автомобилист» подписал контракты с семью молодыми игроками, Гросс — в их числе
14:55 Брагин: перспективы Капризова в ЦСКА туманны
14:43 СКА проведёт переговоры с Дадоновым и Шипачёвым после чемпионата мира
14:42 Кирилл Воробьёв и Вадим Хлопотов вернулись в ЦСКА
14:33 А. Медведев: Якупов «подзакис» в НХЛ, у него есть возможность сыграть на ОИ
14:19 Дмитрий Сёмин и Михаил Бирюков стали новичками «Витязя», Сятери покинул команду
14:10 Финский защитник «Йокерита» Лаюнен заменит американца Гилроя в «Спартаке»
14:01 Лучший снайпер Экстралиги-2017 Кубалик может перейти в «Салават Юлаев»
13:50 Фурх: были мысли об НХЛ, но потом пришёл к выводу — только «Авангард»
13:47 «Спартак» планирует переподписать Калинина, Мирнова, Лещенко и Шмелёва
13:40 «Салават Юлаев» объявил о переходе Осипова, Кемппайнена и Зубова
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+