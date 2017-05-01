«Флорида» рассматривает кандидатуру Мишеля Террьена на пост главного тренера

«Флорида Пантерз» рассматривает кандидатуру Мишеля Террьена на пост главного тренера, сообщает Sportsnet.

53-летний канадский специалист был уволен в середине сезона из «Монреаль Канадиенс», который возглавлял последние пять лет. Он начал тренерскую карьеру в 2000 году, кроме «Монреаля» работал с «Питтсбург Пингвинз», дойдя в 2008 году до финала Кубка Стэнли. В 756 матчах НХЛ он одержал 375 побед.

«Флорида» уволила главного тренера Джерарда Галланта в середине сезона, после чего командой руководил Том Роу, который ранее работал генеральным менеджером клуба.