Чешский нападающий Михал Ржепик может вернуться в КХЛ или швейцарский чемпионат. Об этом сообщается на официальном сайте чешской «Спарты».

«Конечно, мы заинтересованы в его услугах, но его агент заявил, что Ржепик хочет выступать за рубежом», — сказал спортивный менеджер клуба Михал Брош.

28-летний Ржепик начинал сезон-2016/17 в «Тракторе», но провёл только две игры, не отметившись результативными действиями, после чего перешёл в «Спарту». В чешской лиге он сыграл 26 матчей, в которых набрал 18 (8+18) очков. Ранее в КХЛ он также выступал за пражский «Лев», всего на его счету 35 (17+18) результативных баллов в 126 играх.