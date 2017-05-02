Свечников: ЮЧМ оставил наилучшие впечатления, собой не очень доволен

Форвард юниорской сборной России Андрей Свечников поделился впечатлениями от чемпионата мира U18. Российской команде удалось завоевать бронзовые медали.

«Сам чемпионат мира оставил наилучшие впечатления, это самый главный турнир для ребят моего возраста. Сама Словакия живет хоккеем, турнир был хорошего уровня, конечно, есть некоторое сожаления о том, что мы не выиграли, но третье место — это тоже медали, которые приятно завоевывать. Хотелось золота, но не получилось, будем стараться на следующий год, тем более что я по возрасту имею возможность сыграть на этом турнире ещё раз. Надеюсь, что у нас всё получится.

Не могу сказать, что мне удалось сыграть в полную силу. Мне кажется чего-то не хватило для того, чтобы показать лучшую игру, сказалась усталость от конца сезона, в общем, я не очень доволен», — рассказал Свечников.