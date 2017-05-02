Любимов: конкретики по контракту нет ни со стороны ЦСКА, ни «Филадельфии»

Нападающий сборной России Роман Любимов рассказал о выступлении за «Филадельфию Флайерз» и о подготовке к чемпионату мира. Мировое первенство пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая.

«Чаще всего в «Филадельфии» играл в четвёртом звене, это очень тяжёлая роль. Играешь всего семь минут, выходишь в начале периода, потом сидишь, и по чуть-чуть выходишь в серединке и в конце. Нас выпускали, чтобы партнёры немного передохнули.

Пока не могу ответить на вопрос, останусь ли я в НХЛ или вернусь в Россию. Всё не так просто, это долгий вопрос. ЦСКА со мной связались, когда я прилетел домой, спросили, как здоровье, конкретики о контракте не было. В переговорах с «Филадельфией» тоже пока нет никакой конкретики. Сейчас у меня задача попасть в итоговую заявку на чемпионат мира, хорошо выступить, хочется выиграть. Может быть, тогда после турнира на моей стороне будут какие-то козыри и будет проще.

Я рос с мечтой и играть в НХЛ, и олимпийским чемпионом стать, но разорваться нельзя. Думаю, этот вопрос тоже может повлиять на моё будущее. Глупо говорить, что ты не хочешь сыграть на Олимпиаде. Конечно хочешь», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.