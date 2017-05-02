«Питтсбург» вызвал из АХЛ нападающих Арчибальда и Сундквиста

«Питтсбург Пингвинз» вызвал из АХЛ нападающих Джоша Арчибальда и Оскара Сундквиста, сообщается на официальном сайте клуба.

Арчибальд провёл пять матчей в плей-офф АХЛ, забросив две шайбы. В этом сезоне он провёл в НХЛ 10 матчей, в которых отметился тремя голами. Сунквист сыграл 10 матчей в НХЛ в этом году, в АХЛ набрал 46 (20+26) очков в 63 играх регулярного чемпионата.

«Питтсбург» ведёт в полуфинале Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2-1. В третьем матче серии сотрясения мозга получили нападающие Сидни Кросби и Конор Шири.