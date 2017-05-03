Черри: смехотворно, что Нисканен не получил 4-5 игр дисквалификации

Хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал эпизод матча плей-офф между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», который привёл к травме Сидни Кросби.

«Я очень расстроен из-за этого. Овечкин задел Кросби по голове, и из-за этого он упал. Затем Нисканен въезжает в него, всё прекрасно видя. Вы издеваетесь, что ли? Про такой момент любой скажет, что он был не в своём уме. На мой взгляд, он стремился сделать это.

Он знал, что делает, у них была своя история взаимоотношений, и он идёт всё дальше и дальше. Не хочу сказать, что это было запланировано, это не так. Но была представившаяся возможность, которую он использовал. И это смехотворно, что Нисканен не получил 4-5 игр дисквалификации. Он просто не должен был задевать его. И ключевой момент в том, что он смотрел прямо перед собой, а не вниз. Он знал, что хорошо его приложил. Преднамеренная грубость, на мой взгляд.

В прошлом году меня критиковали, когда я сказал, что игроки «Филадельфии» хотели травмировать Макдэвида, причинить ему боль. Дескать, там был игровой момент. Но что мы узнали в следующем сезоне? Парень, который его ударил, фактически подтвердил, что я прав. Я знаю, что говорю. Сейчас нет возможности защищать звёзд из-за штрафов зачинщикам драки. Это была грубость, и он должен был получить по крайней мере 4 игры дисквалификации. Лучший хоккеист в мире, и он не сыграет дальше в серии! Это позор», – сказал Черри.