«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Первышиным

Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Первышиным. Об этом информирует официальный сайт нижнекамской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

Хоккеист присоединился к «Нефтехимику» в ходе прошлого сезона. На счету двукратного обладателя Кубка Гагарина 3 (1+2) очка в 13 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги при показателе полезности «+5». Нижнекамская коамнда не попала в плей-офф.