Дацюк подарил болельщику коляску для детей с диагнозом «ДЦП»

На матче закрытия сезона хоккеисты СКА исполнили одно очень важное желание, загаданное в этом году на «Ёлке желаний». Об этом информирует официальный сайт питерского клуба Континентальной хоккейной лиги в своём «твиттере».

Капитан питерской команды Континентальной хоккейной лиги Павел Дацюк от лица всех «армейцев» подарил двухлетнему Владику специальную коляску для детей с диагнозом «ДЦП».

В сезоне-2016/17 СКА занял второе место в западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и выиграл Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф два матча.