Сорокин: будем помогать Василевскому, всё отлично

Голкипер сборной России Илья Сорокин поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2017.

«Почти месяц жили на базе, поэтому нормально готовы. С Чехией была скомканная игра, большие скорости. Непривычно чуть-чуть, но потом вошёл в тонус. Главное – удалось выиграть. Надеюсь, дальше будет лучше.

Василевский — основной вратарь? Никаких разочарований. Как нам скажут, так и будет. Мы все отлично друг к другу относимся, тренируемся и будем помогать ему. Всё отлично.

Поздравил Капризова с переходом в ЦСКА? Да, написал ему. Мы с Кириллом ходили в одну школу, давно знакомы. В детстве был маленький, толстенький такой», – передаёт слова Сорокина «Советский спорт».

Знарок: мы – русские люди и ко всему готовы, едем на ЧМ за золотом Тренерский штаб и руководство сборной России рассказали о готовности к ЧМ-2017, объявили капитана и прокомментировали ситуацию с Радуловым.

Капризов и Сорокин — в числе номинантов на награду Ассоциации европейских клубов