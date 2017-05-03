Овечкин: надеюсь, что с Кросби всё будет хорошо, но и о Малкине нельзя забывать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал подготовку к четвёртому матчу серии с «Питтсбург Пингвинз» и травму нападающего соперников Сидни Кросби, который не сыграет из-за сотрясения мозга.



«Травма Кросби – неприятный момент. Он игрок, который не заслуживает подобных неприятностей. Я надеюсь, что с ним всё будет в порядке. Было ли это грязно? Поймите, таков хоккей. Как хоккеист, я никогда не хочу наносить кому-либо травму. К сожалению, так случилось, но мы сосредоточены на игре. Это ваша работа – обсуждать случившееся, а мы мыслями уже в следующем матче. Конечно, Кросби – лучший хоккеист, он ключ к успеху «Питтсбурга». Но у них есть и Малкин, который займёт место Сидни, сделает шаг вперёд. Нам нужно действовать против него максимально осторожно и умно.



Четвёртый матч будет очень интересным. Для нас это прекрасная возможность сравнять счёт в серии и вернуться домой с хорошим настроением. На данный момент, для нас это самый важный матч в сезоне», — приводит слова Овечкина TSN.



После трёх сыгранных матчей «Питтсбург» лидирует в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра состоится в ночь со вторника на среду.