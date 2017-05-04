Защитник Оскар Фантеберг подтвердил свой переход в «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес Кингз» подписал контракт с защитником «Сочи» Оскаром Фантенбергом, о чём хоккеист сообщил в своём «твиттере».

Фантенберг провёл в хоккейном клубе «Сочи» один сезон. В Континентальной хоккейной лиге швед отыграл 44 матча, в которых заработал 23 (3+20) очка, и завершил выступления с коэффициентом "-3". Ранее он выступал в национальном чемпионате Швеции за ХВ-71 и «Фрёлунду».

Кроме того, Оскар защищал цвета сборной Швеции на чемпионате мира среди юниоров в 2010 году и во время Евротура в 2013, 2015 и 2016 годах.