Защитник «Баффало» Куликов стал отцом

Защитник «Баффало Сейбрз» Дмитрий Куликов стал отцом. 28 апреля его жена Эмилия родила мальчика.

«28 апреля наши жизни стали ещё лучше, когда появился наш малыш Макстон», — написала Эмилия в своём «инстаграме».

26-летний Дмитрий Куликов в 2009 году был выбран в первом раунде драфта клубом «Флорида Пантерз», за который выступал до настоящего времени. В сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ защищал цвета ярославского «Локомотива», в котором проходила его юношеская карьера. В 2016 году подписал контракт с «Баффало», но его дебютный сезон в новой команде стал худшим в его карьере — из-за травмы спины он сыграл лишь в 47 матчах и закончил сезон с худшим показателем полезности среди одноклубников ("-26").