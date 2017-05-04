Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл ледовую тренировку

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби самостоятельно занимался на льду тренировочного комплекса клуба в выходной для команды день. Об этом сообщает TSN.

Капитан «пингвинов» получил сотрясение мозга после удара в голову от Мэтта Нисканена в третьем матче полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» и пропустил четвёртую встречу, которая завершилась победой его команды со счётом 3:2.

«Питтсбург» ведёт в серии со счётом 3-1, пятый матч состоится в Вашингтоне 7 мая, начало — в 02:15 мск.